Bisikletini almaya gelince yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da, bisiklet çaldığı iddia edilen ve kendi bisikletini almak için olay yerine gelince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 20 Eylül'de Serdivan ilçesinde bina içerisinde kilitli bulunan bin 500 lira değerindeki bisikleti çaldığı ileri sürülen şüpheli M.U. ile suç eşyasını satın aldığı belirlenen 2. el eşya dükkanı sahibi H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

"Hırsızlık" suçundan poliste kaydı bulunan şüpheli M.U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

