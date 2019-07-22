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Bisikletinin freni tutmayan çocuk, 2 buçuk metrelik boşluğa düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bisikletle sokakta gezinen 12 yaşındaki Muhammet Aksoy, önce tretuvara çarptı ardından 2 buçuk metrelik bina boşluğuna düştü.

Bisikletinin freni tutmayan çocuk, 2 buçuk metrelik boşluğa düştü

Esenyurt’ta bisikletle sokakta gezinen 12 yaşındaki Muhammet Aksoy, önce tretuvara çarptı ardından 2 buçuk metrelik bina boşluğuna düştü. Vücudunda kırıklar olan çocuk itfaiyenin yardımı ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi 1527 sokak içerisinde saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Muhammet Aksoy, sokakta arkadaşının bisikleti ile oynuyordu. Aksoy’un bisikletinin bir anda frenleri tutmadı. İlk önce kaldırım tretuvarına bisikletle çarpan Aksoy sonrasında 2 buçuk metrelik bina boşluğuna düştü. Çocuğun ağlama ve yardım seslerini duyan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre burada yardım bekleyen çocuk olay yerine gelen itfaiyenin yardımı ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Olay sırasında yaşananları görgü tanığı bir çocuk anlattı.

Bisikletinin freni tutmayan çocuk, 2 buçuk metrelik boşluğa düştü

Bisikletinin freni tutmayan çocuk, 2 buçuk metrelik boşluğa düştü

Bisikletinin freni tutmayan çocuk, 2 buçuk metrelik boşluğa düştü

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