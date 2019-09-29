Bisikletiyle 7 yıldır Türkiye'yi geziyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Türkiye'nin birçok şehrini 7 yıldır bisikletiyle gezen makine mühendisi Ahmet Cevdet Avcı, gittiği yerlerde yeni insanlarla tanışarak tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yakından görmenin mutluluğunu yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyken aldığı bisikletle, Anadolu'nun yollarına düşen 29 yaşındaki Ahmet Cevdet Avcı, merak ettiği ve görmek istediği şehirleri pedal çevirerek geziyor. İstanbul başta olmak üzere, Muğla, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Konya gibi birçok şehri bisikletiyle gezen Avcı, son olarak memleketi Çorum'dan Tunceli'ye pedal çevirerek, Ovacık ilçesine geldi. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçedeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nı, Munzur Gözeleri'ni ve ihtişamlı Munzur Dağları'nı yakından gören Avcı, burada bir gün boyunca vakit geçirerek insanlarla sohbet edip tanışma fırsatı buldu. Bisikletiyle yöredekilerin ilgisini çeken Avcı, yepyeni maceralarla dolu "Anadolu" gezisini sürdürmek için Van'a hareket etti.

- "Anadolu'yu geziyorum, doğa turundayım" Ahmet Cevdet Avcı, hava şartları uygun olduğu sürece yolculuk yapmaya devam ettiğini söyledi. Hem mesleğini icra ettiğini hem de bisikletiyle gezi turuna çıktığını anlatan Avcı, şöyle konuştu: "Üniversite üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken bisikletimi alıp ilk turuma çıktım. Anadolu'yu bisikletle gezmek o günden başladı. Üniversite bittikten sonra da her yaz turlara çıkmaya çalıştım. Çünkü o zaman sabah 08,00, akşam 17.00 çalışıyordum ve bütün izinlerimi daha çok tur için kullanıyordum. Şimdi de Anadolu'yu geziyorum ve doğa turundayım." Doğayla tarihin, dağla denizin iç içe geçtiği seyahatler yaptığını belirten Avcı, "İstanbul'dan Fethiye'ye ve Gaziantep'e geldim. Buradan Kilis, Hatay, Adana, Mersin ve Konya üzerinden Çorum'a gittim. Çorum'dan çıkıp şimdi Tunceli'nin Ovacık ilçesine geldim. Buradan da Van'a doğru gidiyorum. Genellikle bir yerden başlıyorum ve bir yerde turu bitiriyorum." ifadelerini kullandı. - "En güzel yanı gittiğim yerlerdeki insanlarla tanışmak"