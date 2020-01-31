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Bisikletiyle 8 yıldır dünyayı geziyor! Hedefi Guiness!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

2012 yılında bisikletiyle dünya turuna çıkan Gürkan Genç, 85 bin kilometre yol katederek Kolombiya'ya ulaştı. Demir Atlı Adam olarak bilinen Gürkan Genç, arkasına küçük bir Türk bayrağı taktığı bisikletiyle 49 ülke geçti.

8 yıl önce çıktığı dünya turunda ülke ülke gezen 41 yaşındaki Gürkan Genç, "en fazla çöl bölgesi ve her kıtanın en yüksek araç geçiş noktalarında pedal çeviren bisikletli" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor.

Türkiye'den 2012'de ayrıldıktan sonra Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarını pedallayarak geçen Genç, zorlu yolculuğunu, yaşadıklarını ve hedeflerini 50. ülkesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da AA muhabirine anlattı.

Dünya turu kararından evvel 2010'da Ankara'da işlettiği restoranı devredip, bisikletle Japonya'ya seyahat ettiğini dile getiren Genç, bu ülkeye kadar Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Güney Kore'yi geride bırakarak 12 bin 500 kilometre yol katettiğini dile getirdi.
Genç, Moğolistan'da kendisine "Demir Atlı Adam" lakabı takıldığını anımsatarak, seyahat sırasında yazdığı izlenimlerinin çok ilgi çektiğini dolayısıyla dünya turuna karar verdiğini söyledi.

8 YILDIR DÜNYA TURUNDA

8 YILDIR DÜNYA TURUNDA
Türlü maceralar, kazalar, mutlu anlar ve aksiliklerle süren dünya turu için Türkiye'den 8 yıl önce ayrılan Genç, şimdiki durağı ve 50. ülkesi Kolombiya'da bir süre kaldıktan sonra Alaska'ya ulaşmak üzere yola çıkacağı dile getirdi.
Gürkan Genç, 2025'te bitirmeyi planladığı dünya turu kapsamında yaklaşık 40 ülke daha göreceğini belirtti.

GUINESS REKORLAR KİTABI HEDEFİ

GUINESS REKORLAR KİTABI HEDEFİ
Kara yolculuğunun tamamında sadece bisiklet kullandığını, gemi ve uçağa yalnızca kıta geçişlerinde bindiğinin altını çizen Genç, şunları söyledi:
"Tüm kara parçalarında bisikletimdeki ekipman sayesinde yol, pedal ve mesafe izlerini kayıt altına alıyorum. Yola çıkma sebebim bir rekor denemesi olmasa da seyahatimi tamamladıktan sonra bu kayıtlarla, 'en fazla çöl coğrafyası ve kıtaların en yüksek araç geçiş noktalarında pedal çeviren bisikletli' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyorum."
Gürkan Genç, bu konuda, dünya turu ve öncesindeki Japonya seyahatiyle birlikte Asya'da Taklamakan, Gobi ve Arabistan, Avrupa'da Tabernas, Afrika'da Sahra ve Kalahari, Amerika'da ise Atacama çöllerinde pedal çevirdiği bilgisini paylaştı.

'ÇÖLDE MÜTHİŞ BİR YOKLUK VAR'

'ÇÖLDE MÜTHİŞ BİR YOKLUK VAR'
Gürkan Genç, "Mükemmel bir yolculuk geçirmiyorum, kaza yaptığım, gözaltına alındığım, arkamdan ateş edildiği, bıçakla kovalandığım, yediklerimden zehirlendiğim, sakatlandığım oldu ama ben yoluma devam ediyorum çünkü bundan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Genç, dünya turundan önce yaptığı Japonya seyahati sırasında geçtiği Moğolistan'daki Gobi çölünde ise çok korktuğunu anlattı.
Gobi'de 12 gün boyunca kimseyi görmeden pedal çeviren Genç, "Çölde müthiş bir yokluk var. Ses yok, canlı yok ve o sessizlik sizi korkutuyor. O sessizlik sizi ağlatıyor, kendi kendine konuşturuyor. O sessizliği kaybetmek için sürekli pedal çeviriyorsunuz. Gobi'deki yolculuğumu tamamladığımda ağlamıştım." diye konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Demir Atlı Adam kolombiya bisiklet

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