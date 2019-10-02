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Bisikletiyle "Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na" çıkan işçi, mücadelesini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Menemen Belediyesinde işinden çıkarıldığı için bisikletle 7 günde gittiği Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşemeyen 4 çocuk babası Bayram Akbaş'ın hukuki mücadelesi devam ediyor - Bayram Akbaş: - "Mahkemeden iyi bir sonuç almayı bekliyorum. Alamazsam eylemime devam edeceğim. İcab ederse Kılıçdaroğlu gibi yürüyerek bile gidebilirim"

İZMİR (AA) - Menemen Belediyesinde çaycı olarak çalışırken işine son verildiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere bisikletiyle 1 haftada Ankara'ya giden ancak Kılıçdaroğlu'yla görüşemeyen Bayram Akbaş, hukuki mücadelesini sürdürüyor.

4 çocuk babası 49 yaşındaki Bayram Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karşıyaka 3. İş Mahkemesinde açtığı davanın sonucunu beklediğini dile getirdi.

Ankara'ya gitmeye Kılıçdaroğlu'nun "Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." şeklindeki sözü üzerine karar verdiğini aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"20 Ağustos'ta Menemen'den yola çıktım ve 1 haftalık yolculuğun ardından Ankara'ya vardım. Orada maalesef muhatap bulamadım. 'Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'da' dediler. Oradan Meclise gitmeye karar verdim. Meclis de tatile denk geldiği için kimseyle görüşemedim. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından biriyle görüştüm. Kendisine dertlerimizi, sorunlarımız ilettik. Haksız yere işten çıkarıldığımı anlattım."

Yolculuğu sırasında birçok kişinin kendisine maddi manevi destekte bulunduğunu, CHP'lilerden ise beklediği ilgiyi göremediğini anlatan Akbaş, "(Kılıçdaroğlu burada yok ama oturun bir çay, su için soluklanın) bile demediler. 'Yok' deyip kestirip attılar." ifadelerini kullandı.

Emekliliğine 1,5 yıl kaldığını, işsizlik maaşının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini ve işine dönmeyi istediğini dile getiren Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haksız yere işten çıkarıldım. Mağdur durumdayım. Hukuki süreç devam ediyor. Sonucunu bekliyorum. Bu süreç içerisinde kendisi bana yardımcı olmak, görüşmek isterse görüşüp, dertlerimizi anlatmak isterim. Şu ana kadar bağlantıya geçen olmadı. Görüşme talebimiz hala geçerli. Sözünü tutmasını bekliyoruz. Randevu talebimize olumlu cevap verirse mağdur olduğumuzu belirteceğim. Hakkımı aramaktan vazgeçmeyeceğim. Mahkemeden iyi bir sonuç almayı bekliyorum. Alamazsam eylemime devam edeceğim. İcab ederse Kılıçdaroğlu gibi yürüyerek bile gidebilirim."

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