İZMİR (AA) - Menemen Belediyesinde çaycı olarak çalışırken işine son verildiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere bisikletiyle 1 haftada Ankara'ya giden ancak Kılıçdaroğlu'yla görüşemeyen Bayram Akbaş, hukuki mücadelesini sürdürüyor.

4 çocuk babası 49 yaşındaki Bayram Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karşıyaka 3. İş Mahkemesinde açtığı davanın sonucunu beklediğini dile getirdi.

Ankara'ya gitmeye Kılıçdaroğlu'nun "Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." şeklindeki sözü üzerine karar verdiğini aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"20 Ağustos'ta Menemen'den yola çıktım ve 1 haftalık yolculuğun ardından Ankara'ya vardım. Orada maalesef muhatap bulamadım. 'Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'da' dediler. Oradan Meclise gitmeye karar verdim. Meclis de tatile denk geldiği için kimseyle görüşemedim. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından biriyle görüştüm. Kendisine dertlerimizi, sorunlarımız ilettik. Haksız yere işten çıkarıldığımı anlattım."