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Bisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki '3'üncü Piknik Festivali'nde, bisikletiyle düştüğü Oremar Deresi'nde cansız bedeni bulunan Sami Bartın (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki '3'üncü Piknik Festivali'nde, bisikletiyle düştüğü Oremar Deresi'nde cansız bedeni bulunan Sami Bartın (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün sabah, Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki Oremar Deresi'nde meydana geldi. Sami Bartın, iddiaya göre, 2 arkadaşıyla birlikte Dağlıca'da bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Piknik Festivali'ne katıldı. Bartın, festival alanına geldiği bisikletiyle bilinmeyen nedenle Oremar Deresi'ne düştü. Akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Bartın için jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede ve kıyıda Sami Bartın için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Olayı duyan köylüler de bölgeye gelerek, çalışmalara destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Bartın'ın derede cansız bedenine ulaşıldı. Bartın'ın cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası dün gece yakınlarınca teslim alındı. Sami Bartın, Yüksekova'nın Orman Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

​FOTOĞRAFLI

Bisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildi

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