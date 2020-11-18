Bisikletiyle eve dönerken tırın altında kaldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde alışverişini yaptıktan sonra bisikletine binip evine dönmek isteyen kişi, tırın altında kaldı. Bisikletiyle birlikte tırın sağ ön tekerine sıkışan adam, itfaiyenin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Kazayı gören çevredeki bir vatandaş ise "Bağırma seslerimizle tırı durdurduk" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışverişini yaptıktan sonra bisikletiyle evine dönen Sedat Şafak (60), kırmızı ışıkta bekleyen 59 BB 272 plakalı tırın yanında durdu. Yeşil ışık yandıktan sonra kavşaktan dönmek isteyen Şafak, kendisiyle aynı anda hareket eden tırın altında kaldı. Kazayı fark etmeyen tır sürücüsü Ertan S., vatandaşların uyarısıyla hemen aracını durdurdu.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi de sevk edildi. Bisikletiyle birlikte tırın sağ ön tekerine sıkışan Şafak, itfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda çıkarılarak hastaneye götürüldü. Şafak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tır sürücüsü Ertan S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.