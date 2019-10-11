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Bisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, bisikletiyle gezmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Çınar Şahin (6), denizde dedesinin teknesinin yanında ölü bulundu. Mehmet Çınar'ın kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulundu

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, bisikletiyle gezmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Çınar Şahin (6), denizde dedesinin teknesinin yanında ölü bulundu. Mehmet Çınar'ın kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, 19.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde bisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar Şahin'den saat 13.00'ten itibaren haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan jandarma ekiplerince öğlen saatlerinden bu yana ilçe genelinde aranan Mehmet Çınar'ın bisikleti, liman kıyısında bulundu.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Çalışmada Mehmet Çınar'ın, dedesine ait teknenin yanında, cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan baba Serkan Şahin, olay yerinde sinir krizi geçirirken, akrabaları tarafından sakinleştirildi.
Mehmet Çınar Şahin'in, kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Şahin'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulunduBisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulunduBisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulunduBisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulundu

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