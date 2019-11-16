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Bisikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 20:50 | Son Güncelleme

 KONYA'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Gülbahar, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli bisikletiyle caddede ilerleyen bedensel engelli Mehmet Gülbahar, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerince su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, halatlarla çukura inip, yaralı Gülbahar'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülbahar, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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