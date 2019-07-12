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Bisikletiyle otomobile çarpan Kaan, yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın Kestel ilçesinde bisikletiyle otomobile çarparak ağır yaralanan Kaan Turan (15), iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Bisikletiyle otomobile çarpan Kaan, yaşam mücadelesini kaybetti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesinde bisikletiyle otomobile çarparak ağır yaralanan Kaan Turan (15), iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Turan’ın cenazesi öğlen vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, iki gün önce saat 09.00 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi, Fatih Öğrenci Yurdu’nun yanında meydana geldi. Kaan Turan, bisikletiyle rampa aşağı indiği esnada kontrolü kaybederek karşı yönden gelen otomobile çarptı. Yaralanan Kaan Turan, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki gündür yaşam mücadelesi veren genç, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Gemlim ilçesinde bir fabrikada çalışan Hüseyin Turan (36) ile Nagihan Turan çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Kaan Turan'ın cenazesi Kestel Beşevler Camii’nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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