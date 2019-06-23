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Bisikletiyle suya uçan gencin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle köprüden suya uçan 21 yaşındaki Sami Bartın’ın cansız bedenine ulaşıldı.Sabah saatlerinde ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine giderken bisikletiyle suya uçan Sami Bartın için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Bisikletiyle suya uçan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bisikletiyle köprüden suya uçan 21 yaşındaki Sami Bartın’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sabah saatlerinde ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine giderken bisikletiyle suya uçan Sami Bartın için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. AFAD başta olmak üzere olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik süren çalışmalarının ardından Sami Bartın’ın cansız bedenine ulaşıldı. Köprünün biraz ilerisinde bulunan Bartın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ilçe hastanesine kaldırıldı.

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