HABER

Bisikletiyle tırın altında kalan doktorun vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bisikletiyle tırın altında kalan doktorun vefatı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, bisikletiyle tırın altında kalarak hayatını kaybeden doktorun cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen üroloji uzmanı operatör doktor Aytan Kar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Evli, 3 çocuk babası Kar'ın cenazesinin, Fatih Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedileceği belirtildi.

Hadımköy'de virajı alamadığı öne sürülen M.C. yönetimindeki 47 PF 937 plakalı tır, yolun sağında bisikletiyle seyreden Kar'ın üzerine devrilmişti.

PARTNERMelisa Şenolsun geceye damga vurduMelisa Şenolsun geceye damga vurdu
Beşiktaş’ta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybettiBeşiktaş’ta şirketinin 4. katından düşen iş adamı hayatını kaybetti
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Etil alkole ithalat sınırı getirilmeli”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Etil alkole ithalat sınırı getirilmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy doktor Kaza

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.