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Bisikletle Bişkek'e vardı, Tanrı Dağları'ndaki buzula tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bisikletiyle İstanbul'dan yola çıkan Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Aksoy, 80 günde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı - Aksoy, zorlu bir vadi yürüyüşünün ardından Tanrı Dağları'nda yer alan Han Tengri dağındaki buzula tırmandı - Aksoy: - "Han Tengri dağına ulaşmak için Enilçek'ten yürüyüşe başladım. Burada dört gün yalnız üç gün de Kazak bir aileyle yürüyüşüme devam ettim. 20 kg ağırlığındaki sırt çantamda 10 günlük yiyeceğim, çadırım, uyku tulumum, matım, kıyafetlerim ve yedek ayakkabılar gibi malzemelerim vardı. Vadinin yarısı buzuldan ibaret. Burada seraklar, buzuldan nehirler, buzul çatlaklar, görünmeyen buzul altı nehirler vardı. Dağda yürüme kabiliyetimin sayesinde ana kampa kadar ulaşmayı başardım"

BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV - İstanbul'dan bisikletle yola çıkan Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Aksoy, 7 günlük vadi yürüyüşü ve 4 gün süren zorlu tırmanışın ardından Tanrı Dağları'nda yer alan Han Tengri (Göklerin Efendisi) dağının zirvesindeki kuzey buzuluna ulaştı.

Dağcılık sporuyla uğraşan 35 yaşındaki Aksoy, başkent Bişkek'te, AA muhabirine 10 yıl önce kurduğu "Tanrı Dağlarına yolculuk" hayalini nasıl gerçekleştirdiğini anlattı.

İstanbul'dan bisikletle yola çıktığını ve 80 günde 5 bin 747 km pedal çevirerek Bişkek'e vardığını dile getiren Aksoy, ardından kuzeydeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Enilçek mevkisinde 100 kilometrelik vadi yürüyüşü yaptığını söyledi.

Aksoy, ana kampa geldikten sonra 4 gün süren zorlu tırmanışın ardından Han Tengri'nin 7 bin 10 metrelik zirvesine ulaştığını belirterek yolculuğunu şöyle anlattı:

"Han Tengri dağına ulaşmak için Enilçek'ten yürüyüşe başladım. Yürüyüş yapan çok az kişi vardı. Burada dört gün yalnız, üç gün de Kazak bir aileyle yürüyüşüme devam ettim. 20 kg ağırlığındaki sırt çantamda 10 günlük yiyeceğim, çadırım, uyku tulumum, matım, kıyafetlerim ve yedek ayakkabılar gibi malzemelerim vardı. Vadinin yarısı buzuldan ibaret. Burada seraklar, buzuldan nehirler, buzul çatlaklar, görünmeyen buzul altı nehirler vardı. Dağda yürüme kabiliyetimin sayesinde ana kampa kadar ulaşmayı başardım"

- Helikopterle ulaşılan ana kampa yürüyerek vardı

Aksoy, genellikle helikopterle ulaşılan ana kampa bir hafta içinde yürüyerek vardığına dikkati çekerek zirve hazırlıklarına başladığını söyledi.

Zirvenin fiziksel ve ruhsal ciddi hazırlık gerektirdiğini Aksoy, "Hazırlık süreci dağın 5 bin 800 seviyesindeki kampa kadar devam ediyor. Aynı zamanda burada bedeni yüksek irtifaya alıştırma süreci geçiriyorsun." dedi.

Aksoy, "Piramit şeklindeki dağın birçok noktasında yaklaşık 500-600 sabit hat ipleri güvenli hale getirilmiş. Ayrıca, kar, buz, kaya üzerindeki tırmanışlar çoğu yerde miks tırmanış tekniği gerektiriyor. İki günlük dinlenmeden sonra 4 gün süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştım." diye konuştu.

- "Kırgızlara hayran oldum"

Tırmanışı "unutulmaz" olarak nitelendiren Aksoy, "Dünyada tırmanması en zor 5 dağdan biri olan Han Tengri gerçekten dağ gibi dağ." ifadelerini kullandı.

Aksoy, bu deneyim sırasında Kırgız halkının gündelik yaşamını gözlemleme şansı bulduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Burası ata yurdumuz. Atalarımızın toprağı, hayallerimin yeri, hedeflerimden biriydi. Burada iletişim problemi yok. Kırsalda zaman daha yavaş ilerliyor. Kırgızlar çok güzel bir hayat sürüyorlar. Doğa ile iç içe, hayvancılıkla meşguller. Yaşantılarına hayran kaldım. Beni sıcak karşıladılar ve ikramlar bulundular. Geçmişe gitmiş gibiyim adeta. İnanılmaz ve unutulmaz anılar yaşadım. Herkese tavsiye ediyorum."

Aksoy, "ana yurttan ata yurda yaptığı bu yolcukla" gelecek nesillere örnek olmayı istediğini belirterek, "Tanrı Dağlarına Yolculuk" projesini kitaplaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

- Orta Asya'daki Tanrı Dağları

Yaklaşık 80 buzuldan oluşan 2 bin 800 kilometre uzunluğunda ve 800 kilometre genişliğindeki Tanrı Dağları'nın (Ala-Too/Tyan-Şan) büyük bölümü Kırgızistan'da yer alıyor.

Dağcılar arasında "7 binlikler" olarak bilinen ve ülkenin Tanrı Dağları dizisinde 7 bin 439 metrede Popeda buzulu, 7 bin 134 metrede Lenin buzulu ve 7 bin 10 metrede de Han Tengri buzulu bulunuyor.

Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda Issık Göl Bölgesi'nin Ak-Suy ilçesine bağlı Enilçek mevkisinde bulunan piramit şeklindeki karla ve buzla kaplı Han Tengri buzulu yaz mevsiminde dağcılık tutkunlarının akınına uğruyor.

Dağcılar tarafından "çok tehlikeli buzul" olarak anılan Han Tengri'ye tırmanmak için gidenlerden bir kısmının çığ ve kötü hava şartları nedeniyle geri dönemediği biliniyor.

Han Tengri buzuluna kuzey veya güneyden ulaşmak isteyen dağcılar genelde helikopteri tercih ediyor. Bölgedeki ana kampa helikopterle ulaşımın bedeli 230 ila 5 bin dolar arasında değişiyor.

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Enilçek mevki Göklerin efendisi Han Tengri Issık Göl Bölgesi Kırgızistan Tanrı Dağı Türk Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Aksoy

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