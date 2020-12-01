Bisikletle çırılçıplak dolaşarak bağış topluyor

Trajik bir şekilde kuzeni intihar eden Kerri Barnes, ruh sağlığı ile ilgili şok edici istatistikleri gördükten sonra bir şeyler yapmak istedi; ancak fikir üretmekte zorlanıyordu.

Kerri bir süre nasıl para toplayabileceğini düşünürken ev arkadaşı genç kadına soyunup bisiklete binmesini önerdi ve Kerri bunun harika bir fikir olduğuna karar verdi.

Kış aylarında dışarı çıplak çıkmak göz korkutucu olsa da Kasım ayında kararını hayata geçiren Kerri “Bu yıl intiharı önleme konusunda farkındalık yaratmak ve para toplamak için bir şeyler yapmaya kararlıydım. Çünkü ikinci karantina başladığından beri intihar oranlarında en büyük artış yaşanıyor. Ne yazık ki çok yakın bir akrabam ilk kısıtlamalarda birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Dokuz yıl önce de kuzenlerimden biri kendisini öldürdü. Bir şeyler yapmak istedim, ama aklıma gelen fikirler çok saçmaydı. Sonra ev arkadaşım çıplak bisiklet sürmeyi önerdi” dedi.

Arkadaşları ve ailesinin başta bu fikrin biraz çılgınca olduğunu düşündüğünü ancak zamanla fikre alıştıklarını ve desteklediklerini söyleyen Kerri “Sosyal medyada paylaştım ve çok sayıda pozitif ve destekleyici reaksiyonlar aldım. Bence insanlar bu yıl bir şekilde ruhsal sağlık sorunlarıyla da boğuştular. Bu da insanların empati yapabilmesini sağladı” dedi.