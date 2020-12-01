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Bisikletle çırılçıplak dolaşarak bağış topluyor

01.12.2020 11:35 | Son Güncelleme:
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Bisikletle çırılçıplak dolaşarak bağış topluyor

Londra’nın etrafında tamamen çıplak bisiklet süren kadın, intiharla mücadele için topladığı paraları ruh sağlığı kurumlarına bağışlıyor.

Trajik bir şekilde kuzeni intihar eden Kerri Barnes, ruh sağlığı ile ilgili şok edici istatistikleri gördükten sonra bir şeyler yapmak istedi; ancak fikir üretmekte zorlanıyordu.

Kerri bir süre nasıl para toplayabileceğini düşünürken ev arkadaşı genç kadına soyunup bisiklete binmesini önerdi ve Kerri bunun harika bir fikir olduğuna karar verdi.

Kış aylarında dışarı çıplak çıkmak göz korkutucu olsa da Kasım ayında kararını hayata geçiren Kerri “Bu yıl intiharı önleme konusunda farkındalık yaratmak ve para toplamak için bir şeyler yapmaya kararlıydım. Çünkü ikinci karantina başladığından beri intihar oranlarında en büyük artış yaşanıyor. Ne yazık ki çok yakın bir akrabam ilk kısıtlamalarda birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Dokuz yıl önce de kuzenlerimden biri kendisini öldürdü. Bir şeyler yapmak istedim, ama aklıma gelen fikirler çok saçmaydı. Sonra ev arkadaşım çıplak bisiklet sürmeyi önerdi” dedi.

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Arkadaşları ve ailesinin başta bu fikrin biraz çılgınca olduğunu düşündüğünü ancak zamanla fikre alıştıklarını ve desteklediklerini söyleyen Kerri “Sosyal medyada paylaştım ve çok sayıda pozitif ve destekleyici reaksiyonlar aldım. Bence insanlar bu yıl bir şekilde ruhsal sağlık sorunlarıyla da boğuştular. Bu da insanların empati yapabilmesini sağladı” dedi.

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Kerry, bisiklete binmeye başlamadan soğuk duş alarak kendini düşük sıcaklıklara hazırlamaya çalışsa da, havaların soğukluğu genç kadını hayli zorluyor.

Birkaç arkadaşından bisikletle kendisine eşlik etmesini isteyen Kerri, sokakta kendisine dönen bakışların normal olduğunu düşünüyor.

Çok sayıda eğlenceli tepkiler aldığını söyleyen Kerri “Halkın tepkileri muhteşemdi. Hyde Park’ta paten kayanlar bir süre bana eşlik ettiler. Trafalgar Meydanı’nda insanlar arabaların camlarını açarak tezahüratta bulunudu. Downing Caddesi’nde atlı bir kadın polis fotoğrafımı çekmeye çalışan bir motorsikletiyi ceza yazmakla tehdit etti” dedi.

Kerri şu ana dek 74.000 TL (7.000 sterlin) topladı, ancak daha fazlasını da toplayabileceğine inanıyor.

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