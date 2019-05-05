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Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 15:54 | Son Güncelleme

AVRUPA Günü kutlamaları çerçevesinde, Kocaeli Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte 300 kişilik bisikletli grup, Osmangazi Köprüsü'nden geçti.

Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

GEBZE (Kocaeli), (DHA) - AVRUPA Günü kutlamaları çerçevesinde, Kocaeli Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte 300 kişilik bisikletli grup, Osmangazi Köprüsü'nden geçti.
Avrupa Günü kutlamaları kapsamında bisikletle İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden bisikletle geçildi. Kocaeli Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin düzenlediği etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu , AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve Kocaeli Bisiklet Kulübü üyeleriyle vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi girişinde toplandı. Daha sonra buradan Osmangazi Köprüsü'ne doğru bisikletle geçiş başladı. Bisiklet turu Karayolları Altınova İşletmesi'nde son buldu.

FOTOĞRAFLI

Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtilerBisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtilerBisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtilerBisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

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