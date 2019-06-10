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Bisikletle Polonya’ya kaçak girmeye çalışan Türk yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

Polonya Sınır Koruma görevlileri, ülkeye Ukrayna’dan bisikletle kaçak olarak giren bir Türk vatandaşını yakaladı.Polonya’da Bieszczady Sınır Koruma Birimi’nden yapılan açıklamaya göre olay 4 Haziran Salı günü meydana geldi.

Polonya Sınır Koruma görevlileri, ülkeye Ukrayna’dan bisikletle kaçak olarak giren bir Türk vatandaşını yakaladı.
Polonya’da Bieszczady Sınır Koruma Birimi’nden yapılan açıklamaya göre olay 4 Haziran Salı günü meydana geldi. Polonya ile Ukrayna arasındaki Budomierz Sınır Kapısı yakınlarında devriye gezen sınır koruma görevlileri ormanlık alanda bisikletle gezen bir kişiyi yakaladı. Dağlık ve ormanlık olması dolayısıyla dikenli tel ve mayınlı arazinin olmadığı söz konusu bölgede sık sık kaçak girişlerin yaşanması dolayısıyla görevliler, bisikletli kişiye kimlik kontrolü uyguladı. Kontrol neticesinde bisikletli şahsın 36 yaşında Türk vatandaşı olduğu ve Polonya’ya kaçak yollarla girdiği belirlendi. Gözaltına alınan şahıs sorgusunda, amacının Almanya’ya gitmek olduğunu, fark edilmemek için iki ülke sınırı boyunca uzanan “yeşil hat” olarak tabir edilen yolda seyahat eden bisikletli turist grubunun arasına karışmayı amaçladığını söyledi. Görevliler ve çevre sakinleri tarafından fark edilmemek için bu yolu tercih ettiği söyleyen Türk vatandaşı, en yakın tren istasyonunda ise bisikletli gruptan ayrılarak Almanya’ya gitmeyi planladığını belirtti. Para cezasına çarptırılan ismi açıklanmayan şahıs daha sonra anlaşma gereği Ukrayna’dan giriş yaptığı için bu ülkeye iade edildi.
Bisikletli kaçağın Türkiye’den Ukrayna’ya yasal yollarla geldiği, Lviv kentinde kaldığı süre içerisinde kentteki bir pazardan kullanılmış bir bisiklet satın aldığı da belirlendi.

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