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  4. Bisikletle tehlikeli yolculuk! Kazaya davetiye çıkardı

Bisikletle tehlikeli yolculuk! Kazaya davetiye çıkardı

14.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya-Döşemealtı yolunda araca sığdıramadığı bisikleti otomobil camından kolunu çıkararak götürdü. Kazaya davetiye çıkaran anlar, başka bir araç tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bisikletle tehlikeli yolculuk! Kazaya davetiye çıkardı

Antalya-Döşemealtı yolunda, otomobilin camından kolunu çıkartarak sürücüsü olmayan bisikletle seyir halinde yan yana giden otomobilin tehlikeli yolculuğu, diğer araçlar tarafından görüntülendi.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Şaşkınlık veren olay, Döşemealtı ilçesi yolunda meydana geldi. Otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, aracın penceresinden eliyle bisikletin direksiyonunu tutup, otomobil ile birlikte yola devam etti. Kazaya davetiye çıkartan yolculuk, aynı istikamette seyir halinde giden aracın içerisinde bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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