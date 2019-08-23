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Bisikletle uçuruma yuvarlanan 3 çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:49 | Son Güncelleme

Bisikletle uçuruma yuvarlanan 3 çocuk yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bisikletle uçuruma yuvarlanan 3 çocuk yaralandı.

Ahatlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Can (11), kardeşi Irmak (3) ve amcasının kızı Sude Cırrık (10) ile bisikletiyle gezintiye çıktı.

Yokuş aşağı hızlanıp kontrolden çıkan bisiklet, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan 3 çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Can Cırrık ile Sude Cırrık müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Irmak Cırrık ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Çocuklardan Mehmet Can'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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