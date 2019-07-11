“Bisikletle Yüz Yıllık Macera”da pedallar dönmeye başladı

Nilüfer Belediyesi ve BUBİDOSD iş birliğiyle düzenlenen “Bisikletle Yüz Yıllık Macera” turunda pedallar, Başkan Turgay Erdem’in damalı bayraklı işaretiyle dönmeye başladı. Erdem, “Bu gelenek yüz yıllarca sürmeli” dedi.

1897 yılında Bursa’da gerçekleştirilen ve Ahmet Tevfik’in “Hüdavendigâr Vilâyeti Dahilinde Velespitle Bir Cevelân” adlı kitabında anlattığı bisiklet turunun bir benzeri olan “Bisikletle Yüz Yıllık Macera”, bu yıl da yapılıyor. Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği öncülüğünde bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve Nilüfer Belediyesi’nin de destek verdiği Bisikletle Yüz Yıllık Macera turu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in damalı bayrağı sallamasıyla Mudanya’dan başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunları, 4 gün sürecek turda yaklaşık 200 kilometre pedal çevirecek.

“Bisikletle Yüz Yıllık Macera” turu öncesi bisiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, “100 yılın üzerindeki bir geleneği yaşatmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Kazasız bir tur geçirmenizi diliyorum. Pedalınıza taş değmesin” dedi.

Nilüfer Belediyesi, Kent Konseyi ve BUBİDOSD ile 10 yıl önce turun ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Turgay Erdem, “Bisikletle Yüz Yıllık Macera” turunun yüz yıllar boyunca sürmesi gerektiğini söyledi. Erdem, “Siz bu işte olduğunuz sürece, Nilüfer Belediyesi olarak biz de sizlerin yanında var olmaya devam edeceğiz. Nilüfer Belediyesi olarak bisiklet, doğa ve sağlık konusunda her zaman öncülüğü yapan bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 158 kilometreye varan bisiklet yoluna sahibiz. Daha sağlıklı ve kolay ulaşım sağlamak için Nilespit projemizle insanları bisiklete teşvik ediyoruz. Sizlerin yapmış olduğu bu güzel organizasyonu, Bursa’nın en önemli faaliyetlerinden biri olarak görüyoruz. Pedallarınız dostluk, çevre ve sağlık için dönsün” şeklinde konuştu.

Erdem’in Mudanya’da başlangıcını yaptığı “Bisikletle Yüz Yıllık Macera” turuna katılanlar, Nilüfer, Kestel, İnegöl, Yenişehir ve Orhangazi’den geçerek, turu Gemlik’te sona erdirecek.



