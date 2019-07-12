Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği (BUBİDOSD) tarafından organize edilen "Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu" devam ediyor.

Etkinlik kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen bisikletçiler, ikinci gün programı öncesi Oyak Renault Fabrikaları'nı gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikanın toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın, sporun farklı dallarının icra edildiği özellikli bir şehir olduğunu söyledi.

Gençleri yarınlara hazırlamayı amaçladıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda çok gelişen, farklı branş ve disiplinlere sahip olan bisiklet sporunun hem şehir içinde hem de arazi ve çetin doğa şartlarında yapılabilmesi özellikleriyle önemli olduğunu ve bu anlamda bu aktivitenin değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehirlerin büyümesi, gelişmesi ve trafiğin yoğunlaşmasıyla beraber bisiklet sporuna olan ilginin azaldığını görüyoruz. Bunu artırmak adına seçim dönemimizde özellikle bir irade ortaya koyduk. Bu konunun da takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."