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Bisikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 19:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet ile bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Osmaniye Mahallesi Begonya Sokağı üzerinde meydana geldi.

Bisikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet ile bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaniye Mahallesi Begonya Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, pasajdan kontrolsüz bir şekilde yola çıkan bisiklet sürücüsü Kemal Kadim ile Begonya Sokağı üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre Yazıcı’nın kullandığı elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bisikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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