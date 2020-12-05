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Bisikletleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı

05.12.2020 18:06 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde apartman girişlerinden bisiklet çalarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde apartman girişlerinden bisiklet çalarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bisikletleri çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, apartman girişlerindeki bisikletleri çalan ve işyerinden hırsızlık yapan S.D. isimli şahıs Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra sattığı 4 ayrı bisiklet yapılan araştırmalar sonucu bulundu. Bisikletleri şüpheli şahıstan değerinin altında satın alan A.Ö. , T.Ç., Y.Ç. ve E.B. isimli şahıslara “Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçu kapsamında işlem yapılarak bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Yaşanan bir bisiklet hırsızlığı ise güvenlik kameraları tarafından kaybedildi. Görüntülerde S.D.’nin apartman girişinde bulunan bisikleti çalmak için bir süre etrafa baktığı, kimsenin gelmediğini görünce de bisikleti alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

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