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Bisikletlerine el konulan çocuklara darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

 ESENYURT'ta bisiklet sattıkları dükkândan parasını almaya giden üç çocuğun dükkânda alıkonularak, darp edildiği iddia edildi.

Bisikletlerine el konulan çocuklara darp iddiası

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta bisiklet sattıkları dükkândan parasını almaya giden üç çocuğun dükkânda alıkonularak, darp edildiği iddia edildi. Çocuklar yan tarafta bulunan kahvehanedekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, Merkez Mahallesi 1209 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu kişilerin işlettiği ikinci el eşya alınıp, satılan dükkâna üç çocuk bir bisiklet sattı. Dükkân sahibi bisikletin parasını sonra vereceğini söyleyip çocukları yolladı. Üç çocuk, cuma günü dükkâna gelerek bisikletlerini geri almak istediklerini söyledi. İşyerinde bulunan üç kişi iddialara göre çocukları darp etti.
Dükkândan yükselen çığlık seslerini duyan çevredekiler çocukları içeriden çıkararak yan tarafta bulunan kahvehaneye aldı. Darp edilen çocuklara ilk müdahale kahvehanede yapılırken dükkân sahibi yanına aldığı grupla kahvehaneye geldi. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

"ÇOCUKLARI KORUDUĞUMUZ İÇİN BİZE DE SALDIRDILAR"
Kahvehane sahibi İbrahim Çamlıbel çocukları kurtardıkları için kendilerine de saldırıldığını iddia etti. Çamlıbel, "Çocuklar onlara bir şeyler satmış. Çocuklara paralarını vermemişler. Sonra da dövmüşler. Biz çocukları koruduğumuz için bize de saldırdılar" diye konuştu. Darp edilen çocuklar tedavileri yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesine götürüldü. Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Bisikletlerine el konulan çocuklara darp iddiasıBisikletlerine el konulan çocuklara darp iddiasıBisikletlerine el konulan çocuklara darp iddiasıBisikletlerine el konulan çocuklara darp iddiası

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