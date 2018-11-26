Bisikletleriyle gezen çifti kaza ayırdı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı bisikletlilerden Serhat Baydar (41) öldü, eşi Hilal Baydar (40) ise yaralandı.

Kaza, pazar günü saat 18.00 sıralarında, eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Muradiye Mahallesi yönüne giden Murat P. (47) yönetimindeki 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, iki çocuk babası Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karı- koca, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Serhat Baydar'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, Hilal Baydar'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görevli inşaat yüksek mühendisi Serhat Baydar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hilal Baydar'ın ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Serhat Baydar'ın cenazesinin, yarın Hatuniye Camii'nde ikindide kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Murat P. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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