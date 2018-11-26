HABER

Bisikletleriyle gezen çifti kaza ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 19:14 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı bisikletlilerden Serhat Baydar (41) öldü, eşi Hilal Baydar (40) ise yaralandı.

Bisikletleriyle gezen çifti kaza ayırdı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı bisikletlilerden Serhat Baydar (41) öldü, eşi Hilal Baydar (40) ise yaralandı.
Kaza, pazar günü saat 18.00 sıralarında, eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Muradiye Mahallesi yönüne giden Murat P. (47) yönetimindeki 45 J 1870 plakalı servis minibüsü, iki çocuk babası Serhat Baydar ve eşi Hilal Baydar'ın bisikletlerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karı- koca, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Serhat Baydar'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, Hilal Baydar'ı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görevli inşaat yüksek mühendisi Serhat Baydar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hilal Baydar'ın ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Serhat Baydar'ın cenazesinin, yarın Hatuniye Camii'nde ikindide kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Murat P. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nden Hamza için yardım gecesiAnadolu Beşiktaşlılar Derneği'nden Hamza için yardım gecesi
Ankara'da depodan stoklanmış 1300 ton kuru soğan çıktıAnkara'da depodan stoklanmış 1300 ton kuru soğan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Fenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurdu

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da akılalmaz olay! Görenler şaştı kaldı

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.