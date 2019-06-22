Bisikletlerle 310 kilometre kitap taşıyacaklar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bisiklet tutkunu 3 arkadaş, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yeni kurulacak kütüphane için 'Bir bisiklet kaç kitap taşır?' kampanyası düzenledi. 3 bisiklet tutkunu, topladıkları 1250 kitaptan yaklaşık 100 adedini bisikletleriyle götürmek için bugün 300 kilometrelik yolculuğa çıktı.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Zekeriya Kazancı, arkadaşları Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy ve Halil Malcı ile ortak bir projeye imza attılar. 3 arkadaş 3 ay önce Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak kasabasında kurulacak olan kütüphaneye kitap toplamak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amaçlı 'Bir bisiklet kaç kitap taşır?' sloganıyla kampanya düzenledi.

3 AYDA 1250 KİTAP TOPLANDI

Kampanya hakkında konuşan Dr. Zekeriya Kazancı, Türkiye'nin pek çok ilinden destek gördüklerini ve 3 ayda 1250 kitap topladıklarını söyledi. Kampanyanın, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Kutlu'nun girişimi ile başladığını belirten Kazancı, "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak kasabasında, Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması vesilesiyle belediye binası boşa çıkmıştı. O binanın bir salonunu Oğuz hocam, kütüphaneye dönüştürmeye karar verdi. Biz de bu güzel kampanyaya destek olmak için kitap toplamaya karar verdik ve kampanya başlattık. Kampanyamızın başlığı, 'bir bisiklet kaç kitap taşır?'. Çok ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinden bize kitaplar gönderildi. Bu açıdan çok mutlu olduk gerçekten" dedi.