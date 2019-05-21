HABER

Bisikletli, 100 kilometre hızla giden kamyondan yol istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Antalya’da saatte 100 kilometre hızla giden kamyondan yol isteyen bisikletli görenleri hayrete düşürdü.

Bisikletli, 100 kilometre hızla giden kamyondan yol istedi

Antalya’da saatte 100 kilometre hızla giden kamyondan yol isteyen bisikletli görenleri hayrete düşürdü. Sürücüler, ’Kamyona korna bassın’ yorumunda bulunurken, bisikletlinin takip mesafesi ise kazaya davetiye çıkardı.
Antalya Batı Çevre Yolu’nda bir sürücü tarafından çekilen görüntü, araç sürücülerini hayretler içerisinde bıraktı. Saatte 100 kilometre hızla giden kamyonun arkasında yolculuk yaptığı gözlenen bisikletli, sürücülerin dikkatini çekti. Kamyona tutunup tutunmadığı belli olmayan görüntülerde, pedalını çevirdiği gözlenen bisikletlinin kamyonun sağına ve soluna doğru hareket ettiği görüldü. Takip mesafesiyle kazaya davetiye çıkaran bisikletlinin yol istediğini söyleyen sürücüler de, ‘Kamyona korna bassın. Bocaladığı anda gider’ gibi yorumlarda bulundu.
Kamyon ve bisikletli sürücü bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.

Bisikletli, 100 kilometre hızla giden kamyondan yol istedi

Bisikletli, 100 kilometre hızla giden kamyondan yol istedi

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Şeytan Deresi'nde binlerce balık öldüŞeytan Deresi'nde binlerce balık öldü
Otomobilin torpidosundan uyuşturucu hap çıktıOtomobilin torpidosundan uyuşturucu hap çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.