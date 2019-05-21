Bisikletli, 100 kilometre hızla giden kamyondan yol istedi

Antalya’da saatte 100 kilometre hızla giden kamyondan yol isteyen bisikletli görenleri hayrete düşürdü. Sürücüler, ’Kamyona korna bassın’ yorumunda bulunurken, bisikletlinin takip mesafesi ise kazaya davetiye çıkardı.

Antalya Batı Çevre Yolu’nda bir sürücü tarafından çekilen görüntü, araç sürücülerini hayretler içerisinde bıraktı. Saatte 100 kilometre hızla giden kamyonun arkasında yolculuk yaptığı gözlenen bisikletli, sürücülerin dikkatini çekti. Kamyona tutunup tutunmadığı belli olmayan görüntülerde, pedalını çevirdiği gözlenen bisikletlinin kamyonun sağına ve soluna doğru hareket ettiği görüldü. Takip mesafesiyle kazaya davetiye çıkaran bisikletlinin yol istediğini söyleyen sürücüler de, ‘Kamyona korna bassın. Bocaladığı anda gider’ gibi yorumlarda bulundu.

Kamyon ve bisikletli sürücü bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.



