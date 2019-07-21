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Bisikletli ailenin Göbeklitepe'ye 1300 kilometrelik yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden, 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye gitmek için bisikletleriyle yola çıkan 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, yolculuklarının 10'uncu gününde Antalya'ya geldi.

Bisikletli ailenin Göbeklitepe'ye 1300 kilometrelik yolculuğu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden, 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye gitmek için bisikletleriyle yola çıkan 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, yolculuklarının 10'uncu gününde Antalya'ya geldi.
Sosyal medya hesaplarında kendilerine 'Küçük 1 Aile' adını veren, Özgür (42) ve Rüştü Pekçedenöz (42) çifti ile çocukları Ceren (14) ve Mithatcan (10), UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye gitmek için 10 Temmuz'da Marmaris'ten bisikletleriyle yola çıktı. Aileye yol boyunca güvenlik sağlamak için arkadaşları motosikletleriyle eşlik ediyor. Aile fertleri yolculuk sırasında bisikletlerinde ortaya çıkan arızaları ise kendileri gideriyor. 1300 kilometrelik yolu, günde 45 kilometre pedallayarak 30 günde tamamlamayı hedefleyen aile, yolculuklarının 10'uncu gününde Antalya'ya geldi.
'NEDEN BİSİKLETLE GİTMİYORUZ?'
Göbeklitepe'nin ders kitaplarında sık sık karşılarına çıkmasıyla çocuklarının merak ettiğini söyleyen Rüştü Pekçedenöz, “Ailemizin tüm bireyleri gün içerisinde işe ve okula giderken bisiklet kullanıyor. Böyle uzun turlara çıkmadık, eşim 35 yaşından sonra bisiklet kullanmaya başladı. İki defa araba ile gitmeye çalıştık aksilikler oldu gidemedik. Sonra bir gün 'Neden bisikletle gitmiyoruz?' diye düşündük ve yola çıktık. Saat 05.00'te yola çıkıyoruz, güneşin altında çok kalmadan 4 saat kadar yol alıyoruz. Çok zorlandığımız zamanlar oldu, çok uzun yokuşlar vardı. Ben çocuklarıma bu yolculukta pes etmemeyi öğretmeye çalışıyorum. Sanal ortamda internet ortamında bu yolculukta öğrenecekleri şeyler yok" diye konuştu.
'UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR YOLCULUK'
Yolculuk sırasında araç sürücülerinin bisikletlilere karşı hiç dikkatli olmadığını söyleyen Özgür Pekçedenöz, “Fikri ilk duyduğumuzda çok çılgınca geldi. Çalıştığımız için çocuklarımızla çok fazla zaman geçiremiyoruz. Hem onlarla zaman geçirebilmek hem de böyle bir yolculuğu yapabileceğimizi çocuklarımıza göstermek için bu yolculuğa çıktık. Çok yorulduğumuz anlar oluyor ama şu ana kadar pes etmeyi düşünmedik. İyi ve kötü anlarıyla çocuklarımızın ve bizim unutamayacağımız bir yolculuk olacak" dedi.
'GÜZEL ANILAR BİRİKTİRECEĞİM'
Yolcuğun bazı noktalarında çok yorulduğunu ancak vazgeçmediğini belirten Ceren Pekçedenöz, “Bisiklet kullanmayı çok seviyorum, şehir içinde de ailecek hep bisiklet kullanıyoruz. Yolculuk güzel geçiyor 'keşke gelmeseydim' dediğim anlar oldu ama yolculuk sonunda güzel anılar biriktireceğimi düşünüyorum. Göbeklitepe hakkında sadece internetten okuduğum kadarını biliyorum, görmeyi çok istiyorum" dedi.
Mithatcan Pekçedenöz ise “Ablamla okula veya başka bir yere giderken genelde bisikletle gidiyoruz. Okuldan sonra da arkadaşlarımla bisikletlerimizle buluşuyoruz. Yolculuk zor ama sonunda başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bisikletli ailenin Göbeklitepe'ye 1300 kilometrelik yolculuğuBisikletli ailenin Göbeklitepe'ye 1300 kilometrelik yolculuğuBisikletli ailenin Göbeklitepe'ye 1300 kilometrelik yolculuğuBisikletli ailenin Göbeklitepe'ye 1300 kilometrelik yolculuğu

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