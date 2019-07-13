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Bisikletli çocuğun kazası güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesi üzerinde 11 yaşlarında Arda Efe Doğan bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesi üzerinde 11 yaşlarında Arda Efe Doğan bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bisikletli çocuk aniden yola çıkınca Mehmet Ç. 37 EP 322 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu en yakın devlet hastanesine sevk etti. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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