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Bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bisikletli çocuğa çarparak ölümüne yol açtıktan sonra durmayarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsünün polise teslim olduğu öğrenildi.Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Isparta çevre yolunda meydana gelmişti.

Bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bisikletli çocuğa çarparak ölümüne yol açtıktan sonra durmayarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsünün polise teslim olduğu öğrenildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Isparta çevre yolunda meydana gelmişti. Bisikletli 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhuttin Efe Küçükuğuz’a yoldan geçen bir araç çarpmış, kazada ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından durmayarak olay yerini terk eden plaka ve modeli belirlenen otomobilin sürücüsünü polis ekipleri yakalayabilmek için çalışma başlatırken, sürücü F.A. kazaya karıştığı araçla polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Otomobil polis merkezi önündeki parka çekilirken gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

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