Bisikletli gezginler dünyayı geziyor

Dünyayı dolaşmak için İspanya’dan yola çıkan Fernando Martinez ve Marco Mendez, üç gün önce Ağrı’ya geldi. Bisikletleriyle dünya turuna çıkan ikili, Ağrı’da yoğun ilgiyle karşılandı.

Dünyanın farklı ülkelerini ve kültürlerini yakından tanımak için dünya turuna çıkan iki arkadaş, Türkiye’de tarihi yerleri gezdikten sonra Ağrı’ya geldi. İki gezgin, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Günde 60 kilometre pedal çevirdiklerini belirten Fernando Martinez ve Marco Mendez, aylarca süren yorucu yolculuğun ardından İstanbul’a oradan da yine bisikletle Türkiye’nin diğer şehirlerini gezerek Türkiye’deki son durakları olan Ağrı’ya geldiklerini söyledi.

"Ağrı’daki insanları çok sıcakkanlı bulduk"

Yurdun çeşitli yerlerinde bulunan tarihi ve turistik yerleri gezip fotoğraflar çektiren iki gezgin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak kendi ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan yerleri, kendi ailelerine ve arkadaşlarına tanıtıyor. Ağrı’da karşılaştıkları ilginin diğer yerlere oranla daha fazla olduğunu söyleyen Fernando Martinez, "Bisikletle aylarca süren yolculuğun ardından ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı’ya, Sivas ve Erzurum güzergahından ulaştık. Uzun süren yorucu yolculuğumuza burada dinlenme molası verdik. Ağrı’daki insanları çok sıcakkanlı bulduk" dedi.