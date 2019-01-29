HABER

Bisikletli gezginler Türkiye'de en çok çayı sevmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Almanya'dan 6 ay önce dünyanın bisikletle gezilebileceğini göstermek amacıyla yola çıkan iki gezgin, Ağrı'ya ulaştı - Alman gezgin Nono Konopka: "İstanbul, Kapadokya ve Giresun'u gezdikten sonra Ağrı'ya geldik. Kapadokya'yı çok beğendik, insanları sıcak kanlı. En çok çayı sevdik. İnsanlar sürekli çay içmeye davet ettiler" - Maksimilian Jabs: "Havalar soğuk ancak soğuk havada da bisiklet turunun yapılabileceğini ve insanların kaynaşabileceğini göstermek istiyoruz"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Almanya'dan 6 ay önce bisikletle dünya turuna çıkan ve turlarını Çin'de tamamlamak isteyen gezginler Maksimilian Jabs ve Nono Konopka, Ağrı'ya ulaştı.

Ülkelerinden 6 ay önce bisikletle yola çıkıp yaklaşık 4 bin 500 kilometre pedal çevirerek Ağrı'ya ulaşan Almanya uyruklu Maksimilian Jabs ve Nono Konopka, kentte 3 günlük dinlenme molası verdi.

Ağrı'ya Sivas ve Erzurum güzergahından gelen ve dünyanın bisikletle gezilebileceğini göstermek isteyen gezginler, bu süreçte kentteki bir otelde konakladı.

Bisikletleriyle şehri dolaşan gezginler, sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen soğuk havada donan teller, buz tutan yollar, çatılardan sarkan ve 2 metreyi bulan buz sarkıtları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Alman gezginler, cep telefonu uygulamasında, Ağrı'da hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecede olduğunu görüp kamera ile kayıt altına altı.

Nono Konopka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan bisikletle başladıkları dünya turunu Çin'de tamamlamayı planladıklarını söyledi.

- "Farklı kültürleri tanımak istiyoruz"

Bisikletle bir çok farklı ülkeyi gezmelerinin sebebinin farklı kültürleri tanıyıp iç içe geçmek ve dünyanın bisikletle gezilebileceğini göstermek olduğunu belirten Konopka, bu yüzden gezgin olduklarını belirtti.

Konopka, "İstanbul, Kapadokya ve Giresun'u gezdikten sonra Ağrı'ya geldik. Kapadokya'yı çok beğendik, insanları sıcak kanlı. En çok çayı sevdik. İnsanlar sürekli çay içmeye davet ettiler." diye konuştu.

- "Türkiye'ye hayran kaldık"

Maksimilian Jabs ise Ağrılı insanların çok sıcak kanlı olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye hayran kaldıklarını ifade etti.

İnsanların cana yakın olduğunu ancak böylesine soğuk bir şehirle daha önce karşılaşmadıklarını anlatan Jabs, şöyle konuştu:

"Kat kat elbise giymemize rağmen halen çok üşüyoruz. Havalar soğuk ancak soğuk havada da bisiklet turunun yapılabileceğini ve insanların kaynaşabileceğini göstermek istiyoruz. Güzergah olarak İran üzerinden Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a geçip turumuzu Çin'de tamamlayacağız."

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Fotoğraflar // Kız arkadaşını intihara yönlendirdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktıFotoğraflar // Kız arkadaşını intihara yönlendirdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı
Engelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyorEngelli maaşıyla geçinen 'skolyoz' hastası, ameliyat için 360 bin lira arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ağrı gezisi Alman turistler bisikletkli dünya turu dondurucu soğuk

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

Görüntü Türkiye'yi sarstı... Başkan bakın kendini nasıl savundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.