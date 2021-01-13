Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde bir otoparka giren bisikletli şahıs, otoparkta bulunan aracın sağ arka camını kırarak teybini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, daha sonra bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Olay, İzmir’in Konak ilçesinde 11 Ocak sabaha karşı saat 04.00 sıralarında gerçekleşti. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde otoparka bisikleti ile giren şahıs, daha sonra bisikletini aracın arka tarafına gizleyerek bir süre aracın çevresinde dolaştı. Aracın içini kontrol ettikten sonra aracın sağ arka kelebek camını kıran şüpheli, bir süre kapıyı açmak için uğraştı, kapıyı açmayı başardıktan sonra içeri girerek aracın teybini söktü. Aracın içinde bir süre dışarıyı kolaçan eden hırsız, daha sonra çaldığı teybi yanında getirdiği poşete koyarak bisikleti ile bölgeden uzaklaştı.

Araç sahibi Nevzat Efe, benzer olayların sürekli yaşandığını belirterek, “Bu tür olaylar daha önce de başımıza geldi. Kamera sistemlerimizin kablolarını çaldılar. Depomuzun kapısını alttan zorlamışlardı ve depomuzdaki elektrikli süpürgeyi çaldı. Bu olaylardaki şahıs ya da şahısların aynı kişi ya da kişiler olduğunu düşünüyoruz. Şikayetçi de olduk. Gereken yapılacaktır, bundan eminiz. Bu olay bize çok masraf açtı. Durduk yere cebimizden para çıktı” dedi.



