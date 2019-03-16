Bisikletli ilçe Ula

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinde 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor. İlçe halkı herkesi daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya davet ediyor. Muğla'nın 23 bin 418 nüfuslu ilçesi Ula'da, 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor. İlk olarak 1930'lu yılların sonunda kullanılmaya başlayan bisiklet, daha sonra halkın yaşam tarzı haline geldi. İlk zamanlar bir yumurta karşılığında 3 dakikalığına kiraya verilerek deneyimlenen bisikleti şimdilerde çocuklar okula, ev kadınları ise pazara giderken kullanıyor. 2 yaşından 90 yaşına kadar hemen hemen herkesin günlük hayatının bir parçası haline gelen bisiklet, kenti diğer yerleşim yerlerinden ayırıyor. İlçenin düz arazi üzerine kurulması bisiklet kullanımı için avantaj sağlarken, sağlık açısından da faydalı oluyor. Kent halkı, herkesi daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya davet ediyor. 'SPORUMUZU BİSİKLET ÜZERİNDE YAPIYORUZ' İlçede kahvehane işleten Ayhan Artar (59), "Dedelerimizden, atalarımızdan gelenek haline gelmiş bir hastalık. İlçemizin düz arazide kurulmuş olması, bisiklet kullanımı açısından avantaj sağlıyor. Doktorlar sürekli spor yapın çağrısında bulunuyor. Biz de sporumuzu bisiklet üzerinde yapıyoruz. Dedelerimiz sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. 75-80 yıllık bisikletler var" diye konuştu. 90 yaşındaki Hamdi Gülşen ise, "Bisikletimi 30 yıldan fazladır sürüyorum. Çarşıda ve pazardaki işlerimin yanısıra camiye de bisiklete gidiyorum. Şu anda gençlere taş çıkartırım. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

