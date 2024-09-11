Bisikletli Kaan'ın kahreden ölümü kamerada! Cip sürücüsü çarpıp üzerinden geçti: "Ne yapıyorsun, Allah senin belanı vermesin"

Kahreden kaza haberi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geldi. 13 yaşındaki Kaan Altuner adlı çocuk, bisiklet sürerken ön kaldırara ilerlemeye devam etti. Bu sırada yoldaki cip sürücüsü Altuner'e çarpıp üzerinden geçti.

KAAN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bisikletli Altuner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altuner’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisiklet ile ön kaldırarak giden Altuner’in karşıdan gelen cip ile çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazanın ardından cipin durmayarak Altuner’in üzerinden geçtiği görüldü.

Çevrede bulunan bir başka sürücünün ise aracından fırlayarak giden sürücüye "Ne yapıyorsun, Allah senin belanı vermesin, dur" dediği duyuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaan Altunter'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sürücü A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

KAAN TAKIMININ FORMASIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Uzunçiftlik Spor Kulübü altyapısında futbol oynayan Kaan Altunter’in cenazesi, aynı ilçedeki Bahçelievler Camisi'ne getirildi. Cenazeye Altunter'in ailesi, okul ve futbol takımından arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri ve sevenleri katıldı. İki kardeş olduğu öğrenilen Kaan Altunter'in tabutuna, takımının forması konuldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altunter, toprağa verildi.

Altunter'in ölümüne neden olan cipin sürücüsü A.Ç.'nin ise bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. (DHA)

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır