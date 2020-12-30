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Bisikletli kablo hırsızı abi kardeş kıskıvrak yakalandı

30.12.2020 23:24 | Son Güncelleme:
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Bisikletli kablo hırsızı abi kardeş kıskıvrak yakalandı

Aksaray’da bir inşaattan 36 kilo bakır kablo çalarak bisikletle kaçan abi kardeş polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Aksaray’da bir inşaattan 36 kilo bakır kablo çalarak bisikletle kaçan abi kardeş polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan inşaata bisikletle gelen Recep C. (27) ve ağabeyi Taner C. (33) inşaatın elektrik tesisatında kullanılan 36 kilo bakır kabloyu bisiklete yükleyerek hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği olay vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inşaatta inceleme yaparak şahısların peşine düştü. Şahısların kaçış istikametine geniş çaplı arama yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok geçmeden abi kardeşi İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bisiklet üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan abi ve kardeş Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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