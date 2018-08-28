Bisikletli kadınların 80'inci durağı Antalya

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, Türk bayrağı ile pedal çevirerek ülkeyi dolaşan kadın bisikletçilerin 80'inci durağı Antalya oldu.

Muğla'dan 19 Mayıs'ta 'El ele elden ele, ilden ile 81 ilde' sloganıyla başlayan, trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turunun Burdur- Antalya etabı, Meral Tolunay önderliğinde tamamlandı.

Hedeflerinin bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu söyleyen Meral Tolunay, "Amacımız, bisiklet kullanan kadına dikkati yönlendirmek. Sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Günümüzün en yıpratıcı sorunlarından olan trafik kaosuna bisikletle 'dur' diyoruz. İnanıyoruz ki kadınların gücü ve kararlılığı, çevresine örnek olacaktır. Kutsal değerimiz olan bayrağımız, tüm yurdu pedallayacak olan kadınlar tarafından onurla taşınacaktır" diye konuştu.

Bisiklet turu kapsamında ülkeyi dolaşan Türk bayrağı, bugüne kadar 80 kente ulaştı. Bayrak, son etap olan Antalya-Muğla etabını tamamlamak üzere Nazan Olgun'a teslim edildi. Tur, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muğla'da son bulacak.

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