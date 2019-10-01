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Bisikletlilerden, toplu taşıma sürücülerine farkındalık mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

MERSİN Bisikletli Gezginler Derneği, Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile toplu taşıma sürücülerine karanfil, çıkartma ve broşür vererek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Bisikletli Gezginler Derneği, Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile toplu taşıma sürücülerine karanfil, çıkartma ve broşür vererek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’nda toplu taşıma araçlarının yoğunlukla kullandığı Yaşat Durağı’nda farkındalık çalışması yaptı. Trafik ekiplerinin de yer aldığı etkinli sırasında dolmuş sürücüleri durdurularak karanfil, broşür ve çıkartma verilerek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi. Yakşık 2 saat süren etkinlikte 500 toplu taşıma sürücüsü bilgilendirildi.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, karayollarındaki yol kullanıcısı olan bisikletlilerin farkındalığını artırmak istediklerini belirterek, "Çünkü trafikte bisikletliler her gün kazalara maruz kalarak yaralanıyorlar, hiç istemediğimiz olaylarla karşılaşıyorlar. Bunun farkındalığını artırmak için dernek olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Toplu taşıma sürücülerinin yollarda bisikletlileri fark etmelerini, kornaya değil frene basmalarını istiyoruz. Yavaşlamalarını, biraz sabır göstermelerini istiyoruz. Çünkü bisiklette en ekonomik, en çevreci, zararsız, sağlıklı bir ulaşım aracıdır. Bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor. Bu çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Yerel yönetimlerde bisiklet yolları ile bizi destekliyor ama taşıt sürücüleri nedeni ile sıkıntı yaşıyoruz. Buna dikkat çekerek toplu taşıma sürücülerinden destek istiyoruz. Aldığımız mesajlar olumlu, sanıyorum bundan bisikletliler yollarda biraz daha rahat edecek" dedi.

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