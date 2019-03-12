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Bisikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç bisikletli Osman Özsaraç'a (66) çarptı.

Bisikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç bisikletli Osman Özsaraç'a (66) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Özsaraç ağır yaralanırken, bisikleti ikiye bölündü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Namık Kemal Altay (44) yönetimindeki 51 AAE 990 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önünde aniden sola manevra yapan Osman Özsaraç'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletiyle birlikte havaya fırlayan Özsaraç ağır yaralandı. Bisiklet de ikiye bölündü. Osman Özsaraç, çağrılan 112 Acil ambulansıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Altay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bisikletlinin ağır yaralandığı kaza kameradaBisikletlinin ağır yaralandığı kaza kameradaBisikletlinin ağır yaralandığı kaza kameradaBisikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

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