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- BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

- KENDİSİNİ UYARAN KİŞİLERE DİL ÇIKARDI.  Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Bisiklet sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasına tutunarak seyretti.

- KENDİSİNİ UYARAN KİŞİLERE DİL ÇIKARDI.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA
Bisiklet sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasına tutunarak seyretti. Kendisini uyaran kişilere ise dil çıkardı. İstanbul'da bir bisiklet sürücüsü, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre bir kamyonun arkasına tutunup canını hiçe sayarak seyretti.
Olay, Bayrampaşa O-3 Otoyolu üzerinde yaşandı. Bir kamyonun arkasına tutunarak bisikletle seyir halinde olan kişi, trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, kazaya davetiye çıkardı. Görüntülerde bisikletin sürücüsü kamyonunun hemen arkasında tutunarak gitti. Bisikletli sürücünün kendisini uyaran kişilere de dil çıkardığı görüldü. Hayatını tehlikeye atan sürücü, bir süre bu şekilde devam etti. Bisiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü
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-Sürücünün kamyona tutunması
-Sürücünün dil çıkarması
-Genel ve detaylar

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