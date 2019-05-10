Bisikletliyle ters yöne girince canından oldu

Hatay’da trafiğe ters yönden girince panikleyen ve düşüp başını zemine çarpan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antakya-Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkiinde trafiğe ters yönde giren bisiklet sürücüsü Ahmet Karabay, karşıdan gelen otomobilleri görünce heyecanlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bisikletiyle yere düşen bisiklet sürücüsü Ahmet Karabay, kafasını sert zemine çarparak ağır yaralandı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsü Karabay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan, ters yönden gelen bisiklet sürücüsü Ahmet Karabay’a çarpmamak için duran 27 FA 332 plakalı otomobile, 80 LE 845 plakalı otomobil arkadan çarptı. 27 FA 332 plakalı otomobil sürücüsü M.Y. ve 80 LE 845 plakalı otomobil sürücüsü İ.U. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

