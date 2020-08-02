Bisiklette rahat etmek isteyen kadınlara altı tavsiye

Koronavirüsle birlikte toplu taşımadan kaçınmak için bisiklete binenlerden misiniz?

Bazı bisikletler, bazı kadınlarda ağrılara yol açabiliyor.

Uzun süre bisiklete binmemiş birinin kalçası, selede bir süre oturduktan sonra ağrıyabilir fakat rahatsız seleler, ayarı yanlış yapılmış bisikletler ve yanlış oturuş pozisyonu bunun ötesinde ağrılara da yol açabilir.

BBC'nin radyo programı Woman's Hour (Kadın Saati) sunucusu Jane Garvey, ağrıyı minimuma indirerek bisiklete binmenin yollarını, bisiklet uzmanı iki kadına sordu.

İşte uzun mesafe bisikletçisi ve bisiklet koçu Jasmin Muller ile kadın bisikletçilere fizyoterapistlik yapan Bianca Broadbent'ten altı tavsiye:

Selenizi değiştirin

Jasmin Muller "Bir dizi seleye sahip olan tek bisikletçi ben değilimdir. İdeal seleyi bulmam için bir çok sele denemem gerekti" diye anlatıyor tecrübelerini.

Bianca Broadbent ise "Tek bir mükemmel sele yoktur. Hepimiz çok farklıyız ve farklı anatomilerimiz var" diyor ve ekliyor:

"Bazı seleler sizin ergonominize daha uygundur. Bazı ergonomik selelerde ise rahat edemezsiniz, çünkü onlar belli bir ergonomik soruna yönelik hazırlanmıştır olabilir."