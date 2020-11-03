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Bisikletten düşen genç ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle evine giden genç bisikletin kırılmasıyla bir anda kendini yerde buldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle evine giden genç bisikletin kırılmasıyla bir anda kendini yerde buldu. Kafasından yaralanan adamın yardımına mahalle halkı yetişti. Üşüyen adamın üzerine evden getirilen battaniye örtüldü. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralıyı uyanık tutmak için seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Ertuğrulgazi Mahallesi Ayverdi Sokak’ta meyana geldi. 23 yaşındaki Enis T. evine gitmek için sokak üzerinde bisikletiyle seyir halindeyken biranda kullandığı bisiklet kırıldı. Talihsiz genç bisikletin kırılmasıyla kendisini yerde buldu.
Düşme sonucu kafasından yaralanan Enis T.’nin yardımına mahalleli koştu. İlk müdahalesi mahallenin gençleri tarafından yapılan şahıs için olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yerde yarı baygın şekilde yatan şahsın üşüdüğünü gören vatandaşlar evlerinden battaniye getirip yaralının üstüne örtüler. Polis ve mahalle sakinleri yaralı adamla konuşarak bilincinin kapanmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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