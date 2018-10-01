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Bisikletten düşen Zeynep, kurtarılamadı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tomografi çekildikten sonra taburcu edilen Zeynep Çiftçi (13), evinde yeniden fenalaştı.

Bisikletten düşen Zeynep, kurtarılamadı (2)- Yeniden

DERNEKPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tomografi çekildikten sonra taburcu edilen Zeynep Çiftçi (13), evinde yeniden fenalaştı. Zeynep, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet binen Zeynep Çiftçi, dengesini kaybederek yere düştü. Bisikletin gidonu göğsüne çarpan Zeynep yaralandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep, çekilen tomografisinin incelenmesinin ardından taburcu edildi.
Ancak Zeynep, akşam saatlerinde yeniden fenalaştı. Aynı hastaneye kaldırılan Zeynep, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zeynep'in ölümü ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri idari yönden inceleme başlatırken, ailenin şikayetçi olması durumunda ise adli olarak konunun soruşturulacağı öğrenildi.
Dernekpazarı Atatürk İlkokulu 7'nci sınıf öğrencisi Zeynep Çiftçi'nin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Zeynep Çiftçi'nin ilçede imam olarak görev yapan babası Mehmet Çifçi, acılarının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "Kızım bisiklet sürerken dengesini kaybedince düşmüş. Arkadaşları ve mahalleli yardım etmiş. Acımızın tarifi yok" dedi.

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