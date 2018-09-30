HABER

Bisikletten düşüp yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşen Sinan Geylan (66) yaşamını yitirdi.

Bisikletten düşüp yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşen Sinan Geylan (66) yaşamını yitirdi.
Olay kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve tanık ifadelerine göre kırsal Deydinler Mahallesi'nden bisikletiyle yola çıkıp İnegöl ilçe merkezine gitmekte olan Sinan Geylan, kırsal Mahmudiye Mahallesi Dağyolu Sokak'ta bisiikletten düştü. Düştüğü yerde hareketsiz kalan Geylan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Sinan Geylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bisikletten düşüp yaşamını yitirdiBisikletten düşüp yaşamını yitirdi

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de (2)
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.