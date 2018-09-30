Bisikletten düşüp yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşen Sinan Geylan (66) yaşamını yitirdi.
Olay kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve tanık ifadelerine göre kırsal Deydinler Mahallesi'nden bisikletiyle yola çıkıp İnegöl ilçe merkezine gitmekte olan Sinan Geylan, kırsal Mahmudiye Mahallesi Dağyolu Sokak'ta bisiikletten düştü. Düştüğü yerde hareketsiz kalan Geylan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Sinan Geylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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