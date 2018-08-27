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Bişkek'te 61. Altay Araştırmaları Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Bişkek'te 61. Altay Araştırmaları Konferansı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan, 61. Uluslararası Sürekli Altay Araştırmaları Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Başkent Bişkek'te 61'incisi düzenlenen konferans, ulusal ve uluslararası bilim dünyasından 160 temsilcinin katılımıyla başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Kırgızlar için Altay teması sembolik bir anlam taşıyor. Arkeolojik, etnografik, folklor ve yazılı kaynaklara göre, Akdeniz'den Pasifik Okyanusu'na kadar geniş bir bölgede yaşayan halkların çoğunun aynı köklere sahip olduğunu gösteriyor. Tıpkı onlar gibi Kırgızlar, Altay'ı ata yurdu olarak biliyor." dedi.

Ceenbekov, Altay uygarlığının zengin kültürünün incelenmesinin, devletler ve halklar arasındaki dostluk köprüsüne destek vereceğine inandığını söyledi.

Konferansa, Berlin Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Barbara Kelner-Heinkel de katıldı.

Büyük Altay halklarının kültürlerinin yakınlaşmasına ve kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan Uluslararası Altay Konferansı, Almanya'nın Münih Şehri'nde 1957'de başlatılmıştı.

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