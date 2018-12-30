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Bisküvi kutusundan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Van'da bisküvi kutusuna 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin gizleyen düzensiz göçmen gözaltına alındı

Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu kişinin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, sırt çantasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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düzensiz göçmen uyuşturucu Van

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