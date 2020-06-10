Bisküvili pasta tarifi! Çocukluğunuzun eşsiz tadını yakalayacaksınız

İnanılmaz lezzetli ve kolay olan bu bisküvili pastaya karşı koyamayacak, yedikçe yiyeceksiniz. Hafif bir tat olan bisküvili pasta tarifine gelin yakından bakalım.

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

20 dakikadan daha az bir sürede yapabileceğiniz bisküvili pasta tarifi diğer bisküvili pasta tariflerinden biraz değişik.

3 paket petibör bisküvi

1 buçuk su bardağı fındık (iri çekilmiş)

Çikolata şurubu yapmak için;

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı kakao tozu

1 su bardağı su

2/3 su bardağı tereyağı

Çikolatalı pudingi yapmak için;

110 gram yarı tatlı çikolata (doğranmış)

1/2 su bardağı krema

2 yemek kaşığı toz şeker

BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ YAPILIŞI

Derin bir kapta, bisküvileri küçük parçalara ayırın ve bir kenara koyun.

Bir tencerede kakao tozu ve şekeri karıştırın, ardından su ekleyin ve kaynana kadar orta ateşte karıştırın.

Tereyağı ekleyin ve ısıyı azaltın, 5 dakika daha pişirin.

Şurubu bisküvi parçalarının üzerine dökün ve iyice karıştırın, kıyılmış fındıkları ilave edin ve karıştırın. Bisküvi karışımını bir saat buzdolabında bekletin.

Jölesini yapmak için;

Kıyılmış çikolatayı bir kenara koyun.

Bir tencere içine krema ve şeker ekleyin. Orta ateşte karışım sıcak olana dek karıştırın.

Çikolatanın üzerine dökün ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Bisküvili harcın üzerine dökün. 4 saat boyunca buzdolabında bekletin. Kolay ancak nefis tada sahip bisküvili pastanız hazır.

DEĞİŞİK BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ YAPMAK İSTİYORSANIZ…

İşte değişik bisküvili yaş pasta yapılışı; ılık su içine ½ yemek kaşığı kahve ekleyin, iyice karıştırın ve bir kenara koyun.

Çikolatalı puding yapılışı; 1 yemek kaşığı kakao ve sütü iyice karıştırın. 1 yemek kaşığı şeker ekleyin. Düşük ısıda karıştırın. Malzemeler iyice birleşsin. 2 ila 3 dakika sonra ocaktan alın doğranmış çikolatayı ekleyin. Parlak bir görünüm alsın karıştırın. Bu noktada isterseniz fındık ekleyebilirsiniz. Dilerseniz buna muz da eklebilirsiniz. Muzlu bir bisküvili pasta oluşturabilirsiniz.

Bu noktada bisküvileri hazırlayın; Bisküvileri kahve çözeltisine batırın ve borcama dizin. Üstüne çikolatalı harcı koyun. Bisküviler bitene kadar kat kat olacak şekilde uygulayın. En üst kata da çikolata sosu dökün üzerine bir folyo kapatın buzdolabında 4-5 saat bekletin.



