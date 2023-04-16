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  4. Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu! Vinçle çıkarıldı

Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu! Vinçle çıkarıldı

16.04.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Dicle Nehri'ne uçtu.

Bismil'de otomobil Dicle Nehri'ne uçtu! Vinçle çıkarıldı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bismil ilçesi Dicle Mahallesi Millet bahçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Dicle Nehri'ne uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde bulunan sürücünün hafif yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Nehre uçan araç olay yerine çağrılan vinç ile çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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