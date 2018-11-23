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Bismil'de, elektrik panosunu tahrip eden 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait (DEDAŞ) 37 elektrik panosunu tahrip eden 3 kişi tutuklandı.

Bismil'de, elektrik panosunu tahrip eden 3 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait (DEDAŞ) 37 elektrik panosunu tahrip eden 3 kişi tutuklandı. Geçen hafta da aynı nedenle 1 kişi tutuklanmıştı.
DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada; kayıpsız, kesintisiz, kaliteli enerji projesi kapsamında Bismil ilçesinde gerçekleştirilen 27,5 milyon liralık yatırımın tahrip edildiği belirtilerek, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1'inin tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bismil ilçe merkezinde kaçak elektrik kullanımını önleyebilmek için Akpınar ve Fırat mahallelerinde kurulan elektrik panolarından saldırılar sonucu 37 tanesi ya yakılarak veya kırılarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan saldırılar, kesintisiz enerji alma beklentisinde olan ilçe halkını ciddi biçimde rahatsız etti. Bunun üzerine İlçe Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü zaman geçirmeden harekete geçti. İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in talimatı ile harekete geçen polis, kısa sürede saldırı olayına karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan 1 kişi geçen hafta tutuklanırken, 6'sı serbest bırakıldı. Başsavcılığın ısrarlı takibi ve polisin yaptığı sıkı çalışma sonrasında dün 3 kişi daha gözaltına alındı. Mevcut deliller neticesinde ifadeleri alınan 3 kişi, daha sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıkların, ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Böylece Bismil'de kaçak elektrik kullanımını önleyen panoları tahrip ettikleri için tutuklanarak cezaevine konulanların sayısı 4'e yükseldi."

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Bismil'de, elektrik panosunu tahrip eden 3 kişi tutuklandıBismil'de, elektrik panosunu tahrip eden 3 kişi tutuklandı

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