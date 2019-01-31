Bismil'de minibüste 86 kilo esrar ele geçirildi

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında durdurdukları araçta 86 kilo 760 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Mirzabey Mahallesi'nde, Diyarbakır- Batman karayolu Çiçekli mevkiinde yaptıkları yol kontrolünde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, bagaj bölümüne naylon poşetlere ambalajlanarak gizlenmiş, satışa hazır, 86 kilo 760 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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